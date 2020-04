Covid-19

O primeiro-ministro timorense pediu hoje ao parlamento que autorize a extensão do estado de emergência, que caducou no domingo, para minimizar o risco de mais contágios da covid-19, que o sistema de saúde do país poderia não aguentar.

"O Governo tem consciência de que a extensão do estado de emergência afeta a vida e a atividade económica dos cidadãos. A atividade económica pode recuperar-se, mas da morte não se recupera", afirmou hoje Taur Matan Ruak no plenário.

"Por isso pedimos o apoio do parlamento nacional a autorizar o senhor Presidente a renovar o estado de emergência", disse.