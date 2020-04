Actualidade

As autoridades sul-coreanas consideram que o líder da Coreia do Norte está "vivo e de boa saúde", minimizando a seriedade dos rumores sobre os alegados de problemas de saúde de Kim Jong-un.

"A posição do nosso Governo é firme", disse Moon Chung-in, conselheiro especial do Presidente sul-coreano em segurança nacional, à emissora de televisão norte-americana CNN, no domingo.

O conselheiro acrescentou ainda que o líder norte-coreano está hospedado desde 13 de abril em Wonsan, um resort à beira-mar no leste do país. "Nenhuma ação suspeita foi detetada até agora", reforçou.