Actualidade

A coligação militar liderada pela Arábia Saudita rejeitou hoje a declaração de autonomia dos separatistas iemenitas no sul do país e exigiu "o fim de qualquer ação crescente" no conflito.

A decisão dos separatistas complica o conflito liderado pela coligação e pelo Governo reconhecido internacionalmente contra os rebeldes houthis que controlam grande parte do norte do Iémen.

Os separatistas do Iémen assinaram um acordo de partilha de poder em Riade em novembro passado, que ajudou a reprimir uma batalha pelo sul, na segunda maior cidade do país, Aden.