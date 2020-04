Covid-19

A maioria das empresas (87%) é favorável a uma redução das restrições e retoma da atividade, havendo 26,9% sem liquidez para resistir mais de 30 dias sem apoios, segundo um inquérito realizado pela Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa.

Preocupadas com o impacto que as medidas de confinamento impostas pela covid-19 estão a ter na sua atividade "87% das empresas são favoráveis à diminuição das restrições para promover a retoma económica", indica a 3.ª edição do inquérito "Juntos Podemos Salvar a nossa Economia", da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa (CCIP) hoje divulgado.

Realizado com base nas respostas de 160 empresas, o estudo conclui que 77,5% está a sentir o impacto mais negativo no que se refere às vendas no mercado nacional e 51,9% ao nível da tesouraria, valores que traduzem um agravamento de, respetivamente, quatro e de oito pontos percentuais face à edição anterior.