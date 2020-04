Covid-19

O Ministério da Saúde timorense lançou no fim de semana um novo serviço pela aplicação whatsapp com informações atualizadas sobre a covid-19, num projeto desenvolvido com a organização Catalpa International.

A linha de apoio da covid-19, em tétum e inglês, desenvolvida também com o apoio da Organização Mundial de Saúde (OMS) e da organização Praekelt, oferece "informações precisas, de resposta e oportunas aos cidadãos durante a pandemia da covid-19", segundo uma nota enviada à Lusa pelo Ministério da Saúde timorense.

A medida faz parte dos esforços do Ministério da Saúde de Timor-Leste em dar "informações oportunas, conter rumores e travar notícias falsas".