Covid-19

Seis em cada 10 pessoas que coabitam com outras têm passado "por algumas situações de fricção" sobretudo devido à partilha de tarefas domésticas ou por estarem confinados no mesmo espaço o dia inteiro, mostra um estudo da Deco Proteste.

Este é um dos resultados do último inquérito realizado pela Deco - associação de defesa do consumidor relacionado com o impacto da pandemia covid-19 na população.

Sobre as alterações no ambiente em casa, o inquérito, realizado entre os dias 17 e 20, revela que 60% dos inquiridos que coabitam com outras pessoas afirmam ter passado "por algumas situações de fricção, sobretudo, devido à partilha de tarefas domésticas ou por estarem no mesmo espaço durante todo o dia".