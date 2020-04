Actualidade

Os lucros da Galp caíram 72% no primeiro trimestre do ano para 29 milhões de euros, uma queda justificada com as alterações no mercado provocadas pela pandemia de covid-19, revelou hoje a empresa.

Os resultados do primeiro trimestre da Galp, comunicados pela empresa à Comissão de Mercados e Valores Mobiliários (CMVM), indicam que o resultado líquido ajustado (RCA) do primeiro trimestre deste ano reflete "a adversidade das condições de mercado".

Estas adversidades levaram "ao registo de um prejuízo de 257 milhões segundo as normas contabilísticas internacionais (IFRS), em resultado do reconhecimento da desvalorização do inventário da Galp em 278 milhões devido à queda das cotações dos produtos".