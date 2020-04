Covid-19

O Governo cabo-verdiano aprovou a mobilização de 1,6 milhões de euros do Fundo Nacional de Emergência (FNE) para financiar o combate à covid-19 no arquipélago, com 106 casos confirmados desde 19 de março.

De acordo com a resolução 67/2020 do conselho de ministros de 25 de abril, à qual a Lusa teve hoje acesso, a decisão de mobilizar esta verba do FNE surge "tendo presente o contexto que o país atravessa".

"Torna-se imprescindível que o Fundo Nacional de Emergência (FNE), criado pelo decreto-lei n.º 59/2018, de 16 de novembro, intervenha de forma a minimizar carências especificas de alguns estratos sociais da população, através do financiamento de medidas complementares às existentes na área da ação social, facilitando-lhes o acesso aos recursos, bens e serviços, a fim de melhorar a qualidade de vida dos agregados familiares mais vulneráveis", lê-se na resolução.