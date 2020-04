Covid-19

Alunos e demais comunidade do Instituto Superior Miguel Torga (ISMT), em Coimbra, estão a criar um registo fotográfico diário dos seus dias em quarentena, que disponibilizam na rede social Instagram.

O projeto 'Distância Focal', que mostra que mesmo à distância os alunos pretendem manter o foco, revela os "pedacinhos do céu" de cada um, em mais de 400 fotografias, refere uma nota do núcleo organizador da iniciativa.

Iniciado em 28 de março, poucos dias depois do regresso forçado dos jovens a suas casas, por força do estado de emergência, o projeto tem obtido "bastante aceitação" por parte dos utilizadores do Instagram.