Covid-19

Sete pescadores retidos no domingo em Matosinhos por suspeitas de estarem contaminados pelo novo coronavírus acusaram negativo nos testes entretanto realizados e já voltaram à faina, disseram hoje fontes do setor e do Serviço Nacional de Saúde.

"Deram todos negativos", indicou fonte hospitalar.

"Como estava tudo bem, voltaram logo à faina", afirmou à agência Lusa o presidente da Associação Pró Maior Segurança dos Homens do Mar, José Festas.