Covid-19

A Conferência Episcopal Italiana (CEI) alertou hoje que a decisão do Governo italiano de não permitir a celebração de missas após a reabertura gradual do país, um dos mais atingidos pela covid-19, afeta "a liberdade de culto".

A Conferência alegou que esta atitude do Governo, perante a reabertura de outras atividades no país, afeta a "liberdade de culto", numa declaração publicada após a conferência de imprensa do primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, na noite de domingo.

A Itália é um dos países mais afetados pela pandemia de covid-19, provocada pelo novo coronavírus, registando mais de 197 mil casos e mais de 26 mil mortes.