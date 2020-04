Covid-19

Ossufo Momade, presidente da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), principal partido da oposição moçambicana, defendeu hoje o prolongamento do estado de emergência no país devido ao aumento de casos de infeção pelo coronavírus, pedindo apoio para as camadas pobres da população.

"Em face do aumento progressivo de propagação da covid-19 no país, a Renamo recomenda a prorrogação do estado de emergência como forma de evitar que atinjamos o nível 4" de restrições, ou seja, confinamento domiciliar, ou chamado "lockdown", que "seria catastrófico para todo o país", considerou.

Ossufo Momade falava numa comunicação aos jornalistas, sem direito a perguntas, na sede da Renamo, em Maputo.