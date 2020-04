Covid-19

(CORREÇÃO DO ÚLTIMO PARÁGRAFO) Redação, 26 abr 2020 (Lusa) - O número de mortes provocadas pela covid-19 em África subiu para 1.423 nas últimas horas, com 31.933 casos da doença registados em 52 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia naquele continente.

De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), nas últimas 24 horas o número de mortos subiu de 1.374 para 1.423, enquanto as infeções aumentaram de 30.329 para 31.933.

O número total de doentes recuperados subiu de 8.409 para 9.566.