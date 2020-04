Actualidade

Os ajustamentos no preço da água distribuída pela APIN - Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior, que agrega 11 municípios dos distritos de Coimbra e Leiria, resultaram numa tarifa inferior à média nacional, salientou hoje a administração.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Câmara de Penela, Luís Matias, frisou que os ajustamentos permitidos pela Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR) e Ministério do Ambiente, tendo em conta as "especificidades do território e a necessidade de correção tarifária", resultaram numa tarifa média "inferior à média nacional e à maioria dos sistemas municipais ou agregados" do país.

"Em resultado desta redução, ficámos com uma tarifa mais baixa do que concelhos vizinhos, como Miranda do Corvo ou Condeixa-a-Nova, que não estão agregados, tendo como comparação um consumo de 10 metros cúbicos", salientou o autarca, que integra a administração da APIN, sediada em Penela, no distrito de Coimbra.