Covid-19

A Rússia diagnosticou, até hoje, mais de 87.000 casos de covid-19, o que excede o número de pessoas infetadas na China, onde o número oficial é de 83.912, anunciou hoje a universidade norte-americana Johns Hopkins.

Nas últimas 24 horas, a Rússia detetou 6.198 novos casos do coronavírus causador da covid-19, em 84 regiões, de acordo com o relatório diário publicado hoje pelo gabinete de crise que gere a emergência de saúde no país.

Com esta subida, o total de infetados na Rússia atingiu as 87.147 pessoas, enquanto o número de mortes pela doença é de 794, com 50 novas mortes nas últimas 24 horas.