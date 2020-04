25 de Abril

A performance de 12 horas com que o Teatro do Vestido assinalou, no sábado, nas ruas de Lisboa, os 46 anos da Revolução dos Cravos, volta a estar disponível hoje nas redes sociais da companhia.

"Na cidade lavada e livre", "Quatro crónicas das entrelinhas e uma intromissão revolucionária" e "Português entrecortado" são os títulos das iniciativas com que a companhia dirigida por Joana Craveiro assinalou, no sábado, os 46 anos do 25 de Abril de 1974, numa iniciativa conjunta com o Teatro Viriato (Viseu).

Em "Na cidade lavada e livre", Joana Craveiro percorreu, ao longo de 12 horas, várias ruas de Lisboa, algumas que ficaram marcadas pela revolução dos capitães, outras que fazem parte da história de cidadãos anónimos.