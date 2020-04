Covid-19

O regresso às aulas em França vai acontecer de forma progressiva a partir do dia 11 de maio, mas as famílias portuguesas no país, tal como as francesas, hesitam em enviar os filhos até terem mais garantias sobre a nova organização nas escolas.

"Nós vivemos em Paris, um cluster da doença. Portanto, o retorno à escola vai depender das informações que vamos receber até dia 11 de maio. O retorno à escola é muito importante, mas é muito importante tendo em conta o contexto. Não devemos aumentar o risco nem para nós, nem para as crianças, nem para as pessoas à nossa volta", afirmou Maria João Pita, arquiteta e mãe de duas crianças de três e nove anos, em declarações à Agência Lusa.

Após quase dois meses de confinamento devido à covid-19 e a introdução generalizada do ensino à distância, a França prepara-se para começar a abrir as escolas a partir de 11 de maio, mas esta indicação tem sido recebida com apreensão pelos pais.