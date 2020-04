Covid-19

Covilhã, Castelo Branco, 27 abr 2020 - A Universidade da Beira Interior (UBI) vai retomar as atividades letivas presenciais entre os meses de maio e junho, de "forma condicionada" e apenas se o docente considerar "imprescindível", anunciou hoje aquela instituição sediada na Covilhã, distrito de Castelo Branco.

"As aulas teóricas, teórico-práticas, de orientação tutorial e seminário, que são a maior percentagem nos cursos da UBI, poderão começar apenas depois de 01 de junho, caso o docente considere imprescindível a presença dos estudantes para efeitos de avaliação ou outras sessões. Até 31 de maio, vão manter-se em regime de ensino à distância", refere a UBI.

Já as aulas de ensino prático e laboratorial, e trabalho de campo, que constituem uma percentagem reduzida das atividades letivas na UBI, poderão ser retomadas a partir do dia 11 de maio, no horário habitual.