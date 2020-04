Covid-19

O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) acusou hoje a TAP de não cumprir as regras de pagamento aos trabalhadores, estabelecidas pelo regime de 'lay-off' e já pediu reunião com o Governo.

Num comunicado enviado hoje às redações, o SNPVAC diz que a TAP se recusa a pagar "corretamente" aos tripulantes de cabine, não cumprindo, assim, o que está previsto na portaria 94A/2020, que estabelece as regras para o regime de 'lay-off' simplificado, criado pelo Governo como forma de apoiar as empresas que sofrem os efeitos da pandemia de covid-19 na economia.

"Como é do conhecimento geral, a TAP AIR Portugal aderiu ao regime de 'lay-off' previsto no decreto-lei 10G/2020, usufruindo dos apoios financeiros do Estado português, para possibilitar um maior apoio aos seus trabalhadores face aos problemas criados pela pandemia da covid-19. Contudo, a companhia aérea recusa-se a pagar corretamente aos seus tripulantes de cabine", lê-se na nota do sindicato.