Covid-19

A União Europeia rejeitou hoje liminarmente ter cedido a pressões de Pequim para 'suavizar' as referências à China no seu mais recente relatório sobre desinformação no quadro da pandemia da covid-19, garantindo que expõe sem interferências os factos sobre 'fake news'.

Segundo várias publicações que tiveram acesso a um 'rascunho' do relatório do Serviço Europeu de Ação Externa (SEAE), o documento original era muito mais crítico relativamente à atuação das autoridades chinesas do que a versão final que acabou por ser publicada, com atraso, na última sexta-feira, 24 de abril.

De acordo com o jornal New York Times, o relatório do SEAE, o corpo diplomático da UE, foi alterado depois de pressões da China para que a linguagem fosse "suavizada", apontando a publicação norte-americana que foram retiradas referências como a que aludia a uma "campanha de desinformação global" empreendida pelas autoridades chinesas, com o intuído de "desviar as culpas do surto da pandemia e melhorar a sua imagem internacional".