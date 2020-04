Covid-19

A edição de 2020 do Fórum de Investimento de Cabo Verde, que em julho deveria reunir na ilha do Sal dezenas de empresários internacionais, investidores e políticos, foi adiada devido à pandemia de covid-19, anunciou o Governo cabo-verdiano.

"O adiamento do fórum de investimento deve-se à verificada evolução da situação em relação ao coronavírus (covid-19), e à decisão da Organização Mundial da Saúde (OMS) em declarar a crise do novo corona vírus uma pandemia", lê-se num comunicado do Governo.

O Fórum de Investimento de Cabo Verde de 2020 estava previsto para a ilha do Sal, de 01 a 03 de julho, "devendo uma nova data ser anunciada oportunamente".