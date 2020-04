Covid-19

A média diária de testes de diagnóstico à covid-19 entre os dias 18 e 25 de abril foi de 12.800, revelou hoje o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales.

"Desde o dia 01 de março foram realizados cerca de 357 mil testes de diagnóstico covid-19, 78% dos quais em abril. O norte e o centro do país são as regiões com maior número de testes. Na última semana, de 18 a 25 de abril, foi feita uma média de cerca de 12.800 testes por dia", avançou o governante na habitual conferência de imprensa no Ministério da Saúde sobre a evolução da pandemia em Portugal.

Do total de testes, 47,6% foram realizados nos laboratórios públicos, 44,4% nos laboratórios privados e 8% noutros laboratórios, nomeadamente, da Academia, especificou.