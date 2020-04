Covid-19

O Partido Comunista Português (PCP) alertou para a situação "inaceitável" vivida pelos trabalhadores da Casa da Música, a quem a instituição propôs soluções que "alastram a precariedade e dependência em que se encontram".

"Nos últimos dias, temos sido contactados por trabalhadores da Casa da Música que estão sem quaisquer rendimentos ou com redução significativa dos mesmos, aos quais têm sido propostas soluções que alastram a situação de precariedade e de dependência em que se encontram", refere a Direção da Organização Regional do Porto do PCP, num comunicado divulgado no domingo.

Segundo o PCP, esta realidade "afeta formadores dos serviços educativos, técnicos, assistentes de sala e músicos".