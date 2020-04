Covid-19

O Banco de Cabo Verde prevê uma quebra da economia do país de 4 a 6,1% do Produto Interno Bruto (PIB) este ano, devido à pandemia de covid-19, depois de um crescimento económico de 5,7% em 2019.

As previsões constam do Relatório de Política Monetária (RPM) do banco central cabo-verdiano, libertado hoje, mas que o BCV alerta que foram feitas "num quadro de incertezas sobre a evolução do enquadramento externo e do contexto sanitário e macroeconómico interno sem paralelo".

Para o efeito, o BCV preparou dois cenários, o primeiro do qual descrito como "central", que se baseia essencialmente "no pressuposto do controle da pandemia de covid-19 no decurso do segundo trimestre", numa recuperação gradual da economia dos principais parceiros e da atividade económica nacional a partir do terceiro trimestre, entre outras condições.