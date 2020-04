Covid-19

O Presidente da República concedeu hoje 14 indultos a reclusos com mais de 65 anos e com problemas de saúde, no âmbito do regime excecional de flexibilização da execução das penas, no âmbito da pandemia por covid-19.

A informação sobre os indultos foi prestada pela ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, à saída de uma audiência com Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio de Belém.

CC // JMR