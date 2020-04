Actualidade

O Governo iraniano pediu hoje aos EUA para "deixarem de sonhar", depois de relatos de um plano norte-americano para impedir o fim dos embargos económicos ao Irão por causa do acordo nuclear.

De acordo com o jornal The New York Times, o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, está a preparar um plano de prossecução de sanções contra o Irão, com o "argumento legal de que os EUA continuam a integrar formalmente o acordo nuclear iraniano, denunciado pelo Presidente (Donald) Trump".

O jornal descreve uma "complexa estratégia para pressionar o Conselho de Segurança das Nações Unidas a estender um embargo à venda de armas a Teerão ou enfrentar nova imposição de sanções (internacionais) particularmente rigorosas".