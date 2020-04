Covid-19

A Companhia Paulo Ribeiro vai comemorar o Dia Mundial da Dança, na quarta-feira, com a estreia de um projeto audiovisual inspirado no espetáculo "Last", de São Castro e António Cabrita, que será apresentado nas suas plataformas digitais.

"Last at home" é o nome do projeto criado exclusivamente para apresentação 'on line', atendendo à necessidade de isolamento social provocada pela covid-19.

"Em pleno estado de emergência, os diretores artísticos da Companhia Paulo Ribeiro [São Castro e António Cabrita] desafiaram o elenco de 'Last' para uma criação feita à medida dos tempos que vivemos", justifica a estrutura de Viseu, em comunicado.