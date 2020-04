Covid-19

A partir de 04 de maio é novamente obrigatório validar os passes e outros títulos de transporte para viajar nos 18 municípios da Área Metropolitana do Porto (AMP), revelou hoje aquela entidade.

Em comunicado, a AMP esclarece que se mantêm um conjunto de medidas de salvaguarda articuladas com os operadores privados, por forma a garantir a segurança de todos os colaboradores e clientes que utilizam diariamente o transporte público.

Após a suspensão do estado de emergência, em vigor até 02 de maio, mantêm-se, entre outros, a redução do número máximo de passageiros, limpeza e desinfeção das instalações e equipamentos e a redução do contacto entre profissionais do setor e passageiros.