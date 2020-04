Covid-19

O comissário europeu da Economia antecipou hoje que as previsões económicas que Bruxelas divulgará em maio, tendo já em conta o impacto da covid-19, serão "semelhantes" às do FMI, que preveem uma contração na zona euro de 7,5%.

"Teremos uma contração muito acentuada do Produto Interno Bruto (PIB) europeu em 2020, pior do que aquela [verificada] durante a crise financeira global, e os nossos números serão de uma magnitude semelhante à das últimas previsões do FMI, que antecipam uma contração de 7,5% na zona euro", revelou o comissário Paolo Gentiloni, durante um debate com a comissão de Assuntos Económicos do Parlamento Europeu.

Apontando que as previsões económicas da primavera serão publicadas em 07 de maio, o comissário italiano disse que a referência que pode ser utilizada neste momento é o 'Fiscal Monitor' divulgado em 14 de abril pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), que antecipa uma recessão de 7,5% na zona euro e de 7,1% no conjunto da União Europeia.