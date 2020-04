Covid-19

O cônsul-geral de Angola em Oshakati, na Namíbia, André Ventura, é acusado pela polícia local de ter violado as normas de confinamento no país, impostas para travar a propagação da covid-19, noticia hoje a imprensa namibiana.

Segundo o inspetor-geral da polícia do país, Sebastian Ndeitung, citado pelo diário The Namibian, o diplomata angolano terá atravessado a fronteira entre a Namíbia e Angola, com o objetivo de viajar até Santa Clara, província do Cunene, tendo regressado na noite de sábado.

O anúncio foi feito pelo responsável das forças de segurança no domingo, junto ao posto fronteiriço de Oshikango, constatando que a polícia está à procura do agente que permitiu a passagem de André Ventura e de dois namibianos.