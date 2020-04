Actualidade

A Mota-Engil, numa parceria com a Besix, assinou um contrato no âmbito do projeto de gás natural liquefeito (GNL), em Moçambique, no valor de 365 milhões de dólares (cerca de 337 milhões de euros), foi hoje comunicado ao mercado.

"A Mota-Engil, SGPS, S.A. informa sobre a assinatura, pela Mota-Engil Engenharia e Construção África, numa parceria em 50/50 com a Besix, de um contrato no âmbito do projeto de gás natural liquefeito (GNL), em Cabo Delgado, Moçambique", lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O projeto em causa, num total de cerca de 365 milhões de dólares, que tem como cliente a CCS JV, vai contemplar a construção de uma ponte cais e de uma plataforma de descarga.