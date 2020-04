Covid-19

O chefe da diplomacia norte-americana disse hoje que a retirada de cidadãos norte-americanos de Angola e outros países africanos será temporária, assegurando que os EUA vão trabalhar com parceiros na região para fazer a economia regressar ao normal.

Numa entrevista telefónica sobre o impacto da covid-19 nos investimentos petrolíferos norte-americanos em África, face à retirada de cidadãos, em particular de Angola, um dos principais produtores da região, Mike Pompeo adiantou à Lusa que a expectativa é que regressem logo que seja possível.

"Na maioria dos casos, as companhias estão a fazer isso de forma temporária e têm todas as expectativas que as pessoas vão voltar", declarou.