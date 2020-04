Covid-19

As autoridades cabo-verdianas receberam hoje milhares de testes de covid-19 e de equipamentos de proteção individual, o segundo donativo feito pelo empresário e filantropo chinês Jack Ma ao país, no espaço de um mês.

O material, que chegou hoje ao aeroporto da Praia, inclui, além de 18.900 kits e reagentes para teste da doença, 3.800 viseiras de proteção, 3.700 fatos, 9.500 luvas e 36 termómetros digitais, doados pelo empresário chinês, no âmbito de uma campanha de apoio do fundador do grupo Alibaba a vários países africanos.

A campanha envolve uma parceria com a Ethiopia Airlines, que assegura a distribuição, e no mesmo voo que chegou esta tarde à Praia foi entregue uma outra doação de equipamentos de proteção individual e reagentes, da Organização Mundial de Saúde (OMS).