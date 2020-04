Covid

O secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, disse hoje que os Estados Unidos da América (EUA) são favoráveis ao alívio da dívida dos países africanos mais pobres, instando a que façam o mesmo apelo à China.

Questionado sobre o alívio da dívida numa entrevista telefónica com correspondentes internacionais, Mike Pompeo afirmou que está a ser avaliado o "como e quando".

"Estamos constantemente a avaliar o como e quando. O G20 deu um bom primeiro passo ao concordar com o alívio da dívida para os países de mais baixos rendimentos e apelando a que todos os países do grupo façam isso, bem como o G7 no que diz respeito à resposta à covid-19", declarou Pompeo.