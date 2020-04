Covid-19

O Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, disse hoje que o país precisa de mais de 20 milhões de euros para implementar uma resposta eficiente em termos de saúde, intervenção social e recuperação económica.

"Levando em consideração as necessidade de financiamento social, económico e sanitário, o país deve mobilizar recursos de 137,64 bilhões de francos cfa", afirmou Umaro Sissoco Embaló, no discurso proferido na reunião de chefes de Estado e de Governo da União Económica e Monetária da África Ocidental (UEMOA) por causa da pandemia do novo coronavírus.

No caso da saúde, Umaro Sissoco Embaló explicou que o país tem "deficiências significativas em termos de infraestruturas e pessoal técnico especializado".