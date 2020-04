Covid-19

O presidente executivo da EDP, António Mexia, admitiu hoje uma descida do preço da eletricidade, "de forma sustentada", tendo em conta a descida do preço do petróleo e o aumento do peso das renováveis.

O gestor, que falou depois de uma audiência com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, indicou que "o preço da energia é ditado no mercado em concorrência" e que a elétrica fará o que for necessário "para ser competitiva".

"Estruturalmente havia já um impacto positivo das renováveis e temos esta descida histórica do petróleo. Os dois elementos contribuirão de certeza para uma descida do preço da energia a prazo de uma forma sustentada", assegurou.