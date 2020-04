Covid-19

A Madeira não registou casos de covid-19 pelo terceiro dia consecutivo, mantendo-se o total de 86 infetados no arquipélago, já com 35 recuperados, mais um do que no domingo, informou hoje o Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE).

"Temos um novo recuperado, que se trata de um residente no concelho do Funchal", disse a vice-presidente do IASAÚDE, Bruna Gouveia, em videoconferência, no Funchal, sublinhando que o número de casos de infeção ativos é agora de 51.

Todos os doentes mantêm o seu estado e apenas um permanece na unidade de internamento dedicada à covid-19, no Hospital Central do Funchal, encontrando-se os restantes no domicílio ou em unidades hoteleiras requisitadas pelo Governo Regional.