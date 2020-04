Covid-19

O excesso de mortalidade em Portugal desde o início da pandemia de covid-19 pode chegar aos 4.000 óbitos, segundo um estudo a publicar na revista científica da Ordem dos Médicos a que a Lusa teve acesso.

De acordo com o estudo, que analisou o período entre os dias 01 de março e 22 de abril, o número de mortes registado em Portugal pode chegar a um valor que representa quase cinco vezes mais do que os atribuídos à covid-19, que hoje se fixavam em 928, segundo os dados oficiais.

Os autores do trabalho, especialistas do Instituto de Medicina Preventiva e Saúde Pública e do Instituto de Saúde Baseada na Evidência, da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, lembram que o excesso de mortalidade de março e de abril "não pode ser comparado com fevereiro, nem sequer com os anos homólogos, mas deve antes ter como referência os meses de férias", em que há uma redução de atividade e circulação de pessoas e, logo, uma queda da mortalidade por acidentes de viação.