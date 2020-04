Covid-19

Mais de duas dezenas de pessoas continuam ao final da tarde de hoje no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, onde exigem um voo de repatriamento para o Brasil, que deverá realizar-se na quinta-feira, constatou a Lusa no local.

Entre o grupo de pessoas estão jovens desempregados, turistas com voos cancelados e até pessoas doentes.

Algumas chegaram ao aeroporto de Lisboa no sábado à noite, outras no domingo de manhã, e esperavam ter lugar no voo de repatriamento fretado pelo Governo brasileiro, que partiu no dia 26, com destino a São Paulo.