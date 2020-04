Actualidade

O Lar de São Martinho, em Coimbra, onde a PSP terá agredido dois jovens no domingo, afirmou hoje que não tolera o comportamento dos agentes e vai apoiar juridicamente as vítimas para garantir que "a sua voz é ouvida".

"A revolta, preocupação e indignação que as imagens transmitidas no noticiário da SIC no domingo causaram à população em geral e, felizmente, aos nossos meios de comunicação social, são inteiramente partilhadas pela direção da instituição", afirmou hoje o Lar de São Martinho, num comunicado publicado na rede social Facebook.

No domingo, a televisão SIC revelou imagens nas quais se vê um jovem a ser agredido por um agente da PSP, situação que levou o Comando Distrital a instaurar um processo disciplinar para apurar os factos.