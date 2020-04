Covid-19

O primeiro-ministro recebe na terça-feira, em São Bento, os presidentes da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), do Sporting, FC Porto e Benfica sobre as condições para o regresso do futebol em ambiente de covid-19.

Segundo fonte do executivo, esta reunião, que juntará na mesma sala Pinto da Costa, Luís Filipe Vieira e Frederico Varandas, além de Fernando Gomes, está prevista para as 18:00.

"O tema central da reunião é analisar em que termos pode ser efetuada a retoma dos campeonatos profissionais e o levantamento de restrições na área do desporto", referiu a mesma fonte à agência Lusa.