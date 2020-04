Covid-19

O Brasil totaliza 4.543 mortos e 66.501 casos confirmados desde que a pandemia de covid-19 chegou ao país, sendo que nas últimas 24 horas foram contabilizados 338 óbitos e 4.613 novos infetados, informou hoje o executivo.

Segundo o Ministério da Saúde brasileiro, a taxa de letalidade da doença no país está hoje em 6,8%.

O aumento no número de mortes no país sul-americano foi de 8%, passando de 4.205 no domingo, para 4.543 hoje. Em relação ao número de infetados, o crescimento foi de 7,4%, de 61.888, para 66.501 casos confirmados.