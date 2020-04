Actualidade

A possibilidade de destituição do Presidente do Brasil está a dividir os brasileiros, com 45% a defender a abertura do processo por parte da Câmara dos Deputados e 48% a rejeitar a medida, segundo uma sondagem do Instituto Datafolha.

De acordo com a inquérito realizado na segunda-feira pelo Instituto Datafolha, que ouviu telefonicamente 1.503 pessoas, 6% desses cidadãos não não souberam responder sobre um eventual processo de destituição contra o chefe de Estado, Jair Bolsonaro.

Já o apoio a uma eventual renúncia de Bolsonaro cresceu em relação à anterior sondagem, efetuada nos primeiros três dias do mês. Na ocasião, 59% dos inquiridos pelo Datafolha mostraram-se contrários à sua abdicação do cargo. Agora, essa percentagem diminuiu para 50%, enquanto que 46% defendem que o mandatário deveria renunciar (face a 37% no início do mês).