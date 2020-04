Actualidade

A Bolsa de Lisboa estava às 08:15 de hoje em terreno negativo, com o principal índice, o PSI20, a descer 0,37%, para os 4.121,42 pontos.

Na segunda-feira, a bolsa de Lisboa encerrou em alta, alinhada com as principais praças europeias, registando uma subida de 0,59% para 4.136,58 pontos no índice PSI20.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, nove subiram, oito desceram e uma terminou inalterada.