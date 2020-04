Covid-19

Um concerto dos Peste & Sida dá início, na sexta-feira, à Gigs em Casa, uma nova plataforma digital de transmissão em direto de espetáculos de música, alguns pagos outros gratuitos, foi hoje anunciado.

A plataforma (gigsemcasa.com) é uma iniciativa da promotora Amazing Events, com produção do espaço RCA, em Lisboa, onde os concertos irão decorrer, sem público, mas "sob todas as condições de segurança e higiene", refere em comunicado.

"Embora se queira voltar a viver normalmente, ninguém sabe dizer quando teremos o prazer de voltar a visitar uma sala de espetáculos. Por isso, há que tentar reinventar os hábitos e é nesse contexto que surge a Gigs em Casa", explica a promotora.