Covid-19

A confiança dos consumidores franceses desceu ao nível mais baixo da série estatística iniciada em 1972, anunciou hoje o instituto nacional de estatísticas (INSEE).

O indicador obtido a partir de um inquérito aos consumidores realizado entre 27 de março e 18 de abril, em pleno confinamento em França na sequência da pandemia da covid-19, caiu oito pontos face ao mês anterior para os 95 pontos, ligeiramente abaixo do nível 100 que marca a média de longo prazo.

No seu comunicado, o INSEE publicou um gráfico com a evolução deste indicador desde 2000, no qual se pode ver que na anterior crise financeira a confiança dos consumidores se situou várias vezes abaixo dos 95 pontos e em 2013 chegou mesmo a descer até aos 90 pontos.