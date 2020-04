Actualidade

A petrolífera BP informou hoje que registou perdas de 4.365 milhões de dólares (4.034 milhões de euros) no primeiro trimestre devido a condições "extraordinárias" provocadas pela pandemia da covid-19 e fatores associados ao fornecimento e procura de petróleo.

Num comunicado enviado hoje à Bolsa de Valores de Londres, a BP - British Petroleum sublinha que no mesmo trimestre do ano passado a empresa tinha registado lucros de 2.934 milhões de dólares (2.711 milhões de euros).

Os preços do petróleo colapsaram no primeiro trimestre deste ano, tendo passado de cerca de 64 dólares por barril no princípio de janeiro para os atuais 19 dólares.