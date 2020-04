Covid-19

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, juntou-se à homenagem nacional feita hoje aos profissionais de saúde e de apoio social mortos durante a pandemia covid-19 no Reino Unido, ao observar um minuto de silêncio.

Johnson parou a reunião com o ministro das Finanças, Rishi Sunak, e fez o minuto de silêncio em pé no interior da residência oficial em Downing Street, em Londres, enquanto a primeira-ministra da Escócia, Nicola Sturgeon, ficou no exterior de St Andrew's House, em Edimburgo, juntamente com outros membros do executivo autónomo.

As televisões britânicas mostraram os trabalhadores de hospitais, bombeiros, transportes públicos e supermercados em várias partes do país imóveis e também em silêncio.