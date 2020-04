Líbia

O governo de acordo nacional (GAN) em Tripoli condenou hoje mais um "golpe de Estado" do seu rival, o marechal Khalifa Haftar, que assegurou na véspera ter o "mandato do povo" para governar a Líbia.

Num breve discurso na segunda-feira à noite, Haftar, homem forte do leste da Líbia, anunciou que o comando geral do seu autoproclamado exército tinha aceitado "a vontade do povo e o seu mandato", sem precisar qual a instituição que tinha atribuído o referido "mandato do povo".

Também não indicou as implicações políticas de tal "mandato", nomeadamente o papel que desempenharia o parlamento no leste do país e o governo paralelo nomeado por esta assembleia eleita em 2014.