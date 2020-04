Covid-19

Investigadores do Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental (CIIMAR) da Universidade do Porto criaram uma plataforma que, direcionada a outros grupos de investigação, visa diminuir o número de erros na deteção molecular do novo coronavírus.

"A plataforma pretende ajudar os grupos de investigação que, neste momento, estão a dar início a estudos ou a desenvolver métodos mais eficazes no âmbito da covid-19 e que, de alguma forma, encontraram dificuldades em otimizar os métodos moleculares", afirmou hoje João Carneiro, investigador do CIIMAR, sediado em Matosinhos, no distrito do Porto.

O projeto, desenvolvido no âmbito da linha de financiamento da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) 'RESEARCH 4 COVID-19', envolve também a empresa IDENTIFICA, sediada no Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto (UPTEC).